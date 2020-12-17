اللجنة العليا تؤكد فتح اعتماد لتوريد أول دفعة من اللقاح وتدعو للالتزام بالإجراءات في المدارس 

أكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فتح اعتماد للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد مليوني جرعة، مشيرة إلى أن الإجراءات قائمة على قدم وساق.

اللجنة وخلال اجتماعها أمس بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، كلفت اللجنة الطبية الاستشارية بتقييم الإجراءات المتخذة في المؤسسات التعليمية، مخاطبة رئاسة الوزراء لتوفير كل الاحتياجات لفتح المؤسسات التعليمية حتى لا تضطر إلى إصدار تعليمات بخصوص إقفال المدارس.

كما أقرت السماح بإعادة النشاط الرياضي في الصالات والملاعب الرياضية بشرط عدم حضور الجمهور، والالتزام بالتدابير الاحترازية.

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