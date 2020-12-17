أول تعليق لـ”السراج” على قرار توحيد سعر الصرف

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، اليوم الخميس، أن الوقت بات مناسبًا لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف الذي أقرّ، بالأمس، من أهم مقومات نجاحه.

وجاءت تصريحات “السراج”، خلال اجتماع عقده، صباح اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.

وقد عبّر “السراج”، خلال الاجتماع، عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب وصفه “السراج” بـ “المُلح” بتوحيد سعر صرف الدينار.

واعتبر أن هذا القرار، ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها، واعتمدت في سبتمبر 2018، موضحًا أنه يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

وبحث المجتمعون أثر هذا القرار، ومسارات ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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