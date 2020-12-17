رئيس الوزراء الإيطالي ووزير خارجيته في زيارة إلى بنغازي لحل أزمة الصيادين المحتجزين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو، يتوجهان حالياً إلى مدينة بنغازي في محاولة لإخلاء سبيل 18 صيادا إيطاليا محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن البحارة الـ18 من أسطول صيد بلدة ماتزارا ديل فاللو (صقلية) قد تم احتجازهم من قبل قوات الجيش مع زورقهم منذ أكثر من 100 يوم في ليبيا بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

يذكر أن الوزير دي مايو جدد أمس الاربعاء التأكيد على مواصلة الجهود من أجل الافراج عن الصيادين الصقليين، مؤكدا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.

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