نوفا الإيطالية تكشف عن زيارة غير معلنة لكونتي إلى بنغازي أسفرت عن إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين

ليبيا – أعلنت وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا، الذين تم القبض عليهم منذ 108 يومًا في ليبيا من قبل الجيش الوطني وهم يقومون بالصيد في المياه الليبية.

وكالة نوفا أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي سافر إلى بنغازي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لاتخاذ الخطوة الأخيرة المؤدية إلى إطلاق سراحهم.

ومن جهة أخرى، أعلنت عائلات الصيادين التي تنتظر في مازارا ديل فالو الإفراج أيضًا، قائلين: “أخيرًا كنا ننتظر هدية عيد الميلاد هذه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية