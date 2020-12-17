الغرياني لـ ” النمروش”: ترك المقاتلين في جبهة الهيشة الجديدة دون طعام عار وخيانة

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، الخميس، أن وزراء حكومة الوفاق غير المعتمدة في شغل شاغل عن قضايا الوطن وعما ينصلح به أمره .

وأضاف الغرياني، في ظهور إعلامي جديد، أنه لا أحد يهتم بأمر التحشيد ضد حفتر سوى وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ولكنه انتقد في الوقت ذاته، تجاهل الوفاق للمقاتلين في جبهة الهيشة الجديدة ، قائلا: ” لايجدون لقمة العيش، ولا الأرز، الذى يسد جوعهم، هذا عار وخيانة ” .

وتساءل الغريانى، أين تذهب الأموال؟، مجيبا في الوقت نفسه أنها تذهب فى السفريات التي يقوم بها أعضاء حكومة الوفاق والعلاوات التي يحصلون عليها .

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