بالأسماء.. ليبيا 24 تكشف تفاصيل تشكيل البعثة الأممية لجنة لمتابعة المسار الدستوري حتى لا يتأثر موعد الانتخابات

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر بلجنة الحوار السياسي، اليوم الخميس في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا شكلت لجنة لمتابعة المسار الدستوري بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة وتقديم تقرير أسبوعي لتقدم المسار الدستوري حتى لا يتأثر موعد الانتخابات.

وأوضح المصدر أن اللجنة مدتها شهرين فقط.

وكشف المصدر أن البعثة طالبت المستقلين بترشيح أسماء للتطوع والمشاركة في اللجنة، أما وفد مجلسي النواب والدولة تم اختيارهم عن طريق رؤساء المجلسين.

وبين المصدر أن أعضاء مجلس النواب هم، حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، بينما أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة هم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبد الرحمن السويحلي، و المستقلين هم، اكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وامال بوقيعيقيص، وسلوي الدغيلي، وزهراء لنقي

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