شركة سرت: معدلات الإنتاج ترتفع لأكثر من 100 ألف برميل يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الخميس أن ارتفاع معدلات الإنتاج لما يزيد عن 100,000 ألف برميل من النفط في اليوم.

وتوقعت رئيس مجلس إدارة شركة سرت مسعود سليمان موسی في بيان له زيادة الإنتاج مع استمرار دخول وربط آبار إضافية أخرى على الإنتاج بعد تركيب المضخات الغاطسة.

وأكد موسى أن الشركة لهذا المعدل من الإنتاج منذ سنوات طويلة مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على دعمهم للشركة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الميزانية الاستثنائية والاعتماد المبكر للمشاريع المرتبطة بزيادة الإنتاج معربا عن أمله في أن يستمر هذا الدعم حتى تتمكن الشركة من المساهمة وبفعالية في نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي والصناعات النفطية.