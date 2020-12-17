العلاني: المبعوث الأممي الجديد أمام خيارين إمّا الخضوع للضغوط أو الاستقالة

قال المحلل السياسي محمد العلاني، اليوم الخميس، إن تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا للدعم لدي ى ليبيا جاء نتيجة توازنات داخل مجلس الأمن فرضت هذا الخيار ورفضت مبدأ تعيين شخصية دبلوماسية أفريقية لهذا المنصب.

وأوضح العلاني أنّ حظوظ الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كانت وافرة لتولي المنصب، لولا الضغوط التي دفعت في اتجاه إبعاد هذا الخيار وفرض الدبلوماسي البلغاري.

وأشار العلاني إلى أن السياسة الأممية حيال الملف الليبي لم تتغير بتغير الأسماء، واليوم هناك خياران أمام ملادينوف، إمّا الخضوع للضغوط والتوجيهات أو تقديم الاستقالة كما فعل من قبله غسان سلامة، لافتا إلى أنه قد يتمكن من دفع الأمور نحو الحلّ دون التسبب في غضب أي طرف أو انسحابه من مسار الحوار الذي ما يزال طويلًا ومعقّدًا.

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