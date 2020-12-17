حفتر يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا مستجدات الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

التقى القائد العام للجيش خليفة حفتر يستقبل اليوم الخميس في مدينة بنغازي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيطالية.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

وأثنى القائد العام للجيش خلال اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية .