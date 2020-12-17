المشير حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الخميس، في مدينة بنغازي رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن القاء المشير حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جرى خلاله «التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية».

وأضافت أن «القائد العام أثنى خلال هذا اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية»، وذلك دون الإشارة إلى قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي منذ سبتمبر الماضي.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انتقادات حادة واتهامات بالفشل من قبل أحزاب المعارضة الإيطالية بسبب قضية الصيادين الصقليين المحتجزين منذ مطلع سبتمبر الماضي في مدينة بنغازي على خلفية الصيد في المياه الليبية.

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