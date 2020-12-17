البعثة الأممية: ستيفاني ناقشت مع ملتقى الحوار آلية اختيار السلطة التنفيذية

استأنفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، اجتماعاتها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع يأتي للتباحث حول صيغة توافقية حول آليات الترشح واختيار مناصب السلطة التنفيذية القادمة ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت البعثة في بيانها، أنها ستبحث في هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار تتولى العمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.