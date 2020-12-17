بعد لقاء المشير حفتر وكونتي.. إيطاليا تعلن إطلاق الصيادين المحتجزين في بنغازي

أعلنت إيطاليا إطلاق الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ سبتمبر الماضي، وذك في ختام زيارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى مدينة بنغازي، اليوم الخميس، ولقائه القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، وفق ما أكده وزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عبر صفحته على «فيسبوك»: «صيادونا طلقاء. في غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد دي مايو أن الحكومة الإيطالية «ستواصل دعمها الثابت لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا»، وقال «هذا ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي لحفتر، خلال اجتماعنا في بنغازي. عاشت إيطاليا».

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وكانت السلطات في مدينة بنغازي تحتجز 18 بحارا من أسطول صيد بلدة ماتزارا ديل فاللو في صقلية، مع زورقيهم منذ أكثر من 100 يوم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وواجهت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي انتقادات حادة واتهامات بالفشل من قبل أحزاب المعارضة بسبب قضية الصيادين الصقليين.

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