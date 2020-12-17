تجار الخردة يطالبون بإعادة فتح التصدير للخارج

نظم عدد من أصحاب وموظفي شركات وتجار الخردة بالمنطقة الغربية والوسطى، وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والصناعة بطرابلس؛ للمطالبة بإعادة فتح تصدير الخردة إلى الخارج.

وندّد التجار وأصحاب الشركات خلال الوقفة الاحتجاجية، تجاهل الوزارة لمطالبهم المتكررة لفتح التصدير من جديد، حيث قام وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد، رجب خليل، بعقد اجتماع موسع داخل مقر الوزارة مع المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة أبوبكر شنب، والمفوض من قبل الشركات والتجار للتواصل مع الوزارة.

واستهدف الاجتماع مناقشة مطالب أصحاب الشركات، والتجار، وبحث مشكلاتهم المترتبة على إقفال التصدير.

وخلُص الاجتماع إلى إحالة هذه المطالب من قبل وكيل الوزارة إلى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف.

ويعد تصدير الخردة يعتبر جزءًا من الدخل المحلي باعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العائلات الليبية، إضافة إلى أن تجميع الخردة يساهم في إصحاح البيئة والتخلص من المخلفات، بحسب بيان الوقفة الاحتجاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية