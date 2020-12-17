المشير حفتر يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ووزير خارجيته في بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وعددا من المسؤولين في الجمهورية الإيطالية .

وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، فإن اللقاء تم خلاله التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

كما أثنى القائد العام، خلال هذا اللقاء، على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية .