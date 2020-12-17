إطلاق سراح 6 بحارة تونسيين كانوا محتجزين في بنغازي

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بأنه تم إطلاق سراح 6 بحارة تونسيين كانوا محتجزين في مدينة بنغازي الليبية.

وأكد عبد الكبير, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس, بأن خفر السواحل الليبي قام باحتجاز البحارة التونسيين, وهم مقيمون في إيطاليا, وكانوا على متن سفينة صيد إيطالية ورفقة 12 إيطاليا, بسبب الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية الليبية, إلى جانب تحوز هؤلاء البحارة على كمية من المخدرات.

وأضاف عبد الكبير أن السلطات الإيطالية هي من قامت بالمفاوضات مع الجانب الليبي للإفراج عن البحارة المحتجزين.

يشار إلى أن عملية الإفراج عن البحارة انفي الذكر تمت أمس الأربعاء.