انطلاق فعاليات مهرجان براك الثقافي في دورته الثانية

انطلقت بقلعة براك الأثرية بوادي الشاطئ فعاليات مهرجان براك الثقافي في دورته الثانية، وسط حضور شعبي كبير، وشارك في هذا المهرجان الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام حوالي خمس وعشرين جمعية ومنظمة، بالإضافة للفرق الموسيقية والمسرحية، كما شهد المهرجان حضورا من أغلب مناطق الجنوب، بالإضافة إلى مشاركات من المنطقتين الوسطى والغربية.
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قناة ليبيا
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