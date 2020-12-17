كونتي ودي مايو يعودان إلى روما بعد لقاء حفتر في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

عاد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو إلى روما بعد زيارة خاطفة إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر بحسب وكالة آكي.

وفي أعقاب اللقاء، أعلنت الحكومة الايطالية الافراج عن الصيادين، المحتجزين شرق البلاد منذ سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه جرى خلال اللقاء الذي جمع حفتر وكونتي ودي مايو التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

وأثنى القائد العام للجيش خلال اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية .