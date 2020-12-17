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مفوضية اللاجئين: إعادة 126 مهاجرا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 126 شخصا بينهم 8 نساء  وطفلين إلى ليبيا صباح اليوم الخميس بعد اعتراض قاربهم في البحر.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن لجنة الإنقاذ الدولية التي هي شريكة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت حاضرة في نقطة النزول وقدمت المياه والبطانيات ومجموعات النظافة والمساعدة الطبية لجميع الناجين الذين تم إرسالهم جميعهم للاحتجاز.

وجددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمن لنزل اللاجئين وأنه لا ينبغي معاقبة الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية بالسجن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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