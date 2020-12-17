سفير الوفاق لدى روما: أتمنى عودة “الصيادين الصقليين” لإيطاليا بصحة جيدة

عبر سفير حكومة الوفاق لدى روما عمر الترهوني عن سعادته بعودة الصيادين الصقليين إلى إيطاليا.

وقال الترهوني في تصريحات للصحافة الإيطالية رصدتها “الساعة 24”: “من جانب حكومتنا نحن سعداء للغاية بالإفراج عن صيادين إيطاليين في ليبيا، فحكومتي تقف مع الجانب الإنساني دائما، وهي سعيدة للغاية بهذه النتيجة، التي ستسمح للصيادين بالعودة إلى عائلاتهم في هذه الأيام الخاصة بعطلة عيد الميلاد، وآمل أن يعودوا إلى ديارهم في ظروف صحية جيدة”.

وزعم سفير حكومة الوفاق أنه يتابع بعناية قضية الشباب الليبيين الذين غادروا بنغازي عام 2015 اتباعا لحلم عالم كرة القدم وأدينوا في إيطاليا بقتل المهاجرين والاتجار بالبشر، مبينا أن “المحكمة العليا في انتظار قضاياهم”.

وادعى الترهوني أنه يحترم القضاة والقانون الإيطالي ويعمل مع المحامين لرؤية هؤلاء الشباب أحرارًا، وكذلك لكونها قضية إنسانية”، على حد قوله.