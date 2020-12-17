خارجية تونس تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال جلسة عمل مع وزير الدولة وزير الخارجية البرتغالي “أوقوستو سانتوس سيلفا”، على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بمعزل عن جميع التدخلات مهما كان مصدرها

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي أكد خلال جلسة العمل التي جمعت الوزيرين اليوم الخميس بتونس على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بمعزل عن جميع التدخلات مهما كان مصدرها، مشددا على أنه في استقرار ليبيا استقرار لكامل المنطقة، مذكرا بالجهود التي بذلتها تونس لمساعدة الليبيين وتيسير الطريق أمامهم للتوصل لحل توافقي نابع من إرادتهم.