واينر: قادة ليبيا غالبا ما يتشاجرون على الكعكة

المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز سعت لجعل الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم عوضا عن قيام أطراف خارجية باتخاذ القرار نيابة عنهم ولهذا السبب استثنت الأطراف الأجنبية.

وقال واينر في تغريدة، الخميس، إنه يجب على ليبيا أن تقرر مستقبلها بنفسها، لكن غالبًا ما يتشاجر قادة ليبيا حول من يحصل على القطعة الأولى من كعكة الغنائم بدلاً من العمل لضمان حصول الجميع على حصصهم والعمل على زيادة حجم هذه الغنائم لمصلحة ليبيا.

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