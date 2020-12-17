البرغثي: قرار السراج بإعفائي من منصب وزير الدفاع يعتبر ملغيا بحكم القانون والقضاء

قال وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة، المهدي البرغثي، إن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بإعفائي من منصب وزير دفاع الوفاق مخالف للاتفاق السياسي، ويعتبر ملغيا بحكم القانون والقضاء.

وأوضح البرغثي في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24 أنه استنادا على الحكم القضائي القطعي الصادر من محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 والقاضي بإلغاء قرار السراج الخاص بإعفائه من مهامه كوزير للدفاع بحكومة الوفاق حكما مستندا في مسبباته على الإجراءات غير القانونية في واقعة براك الشاطي، وعدم مسؤوليته عن هذه الكارثة، لافتا إلى أن الحكم اعتبر قرار السراج بإعفائه مخالفا لأحكام الاتفاق السياسي.

وأضاف البرغثي أنه بناء على ذلك الحكم أصبح قرار السراج ملغيا وجميع الآثار المترتبة عليه، الأمر الذي يتعين معه الحق في مباشرته مهامه كوزير للدفاع بقوة القانون وتنفيذا لأحكام القضاء.

وتابع البرغثي أنه لا قيمة للتضحيات ولا معنى للدولة المدنية والحرية ولا جدوى من الدستور والقانون والنيابات والمحاكم ما لم يطبق القانون وتنفذ أحكام القضاء، حسب تعبيره.

وطالب البرغثي المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات التابعة له بالالتزام بأحكام القانون والقضاء، لترسيخ دولة القانون، مبينا أن هذا هو ما تفتقده ليبيا لقيام الدولة.

وأشار البرغثي أنه مع إخفاق وعدم نجاح حكومة الوفاق في تحقيق أهدافها والذي كان في حقيقته فشل لجميع الليبيين، على حد قوله.

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