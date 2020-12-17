تسلم مركز سرت لعلاج الأورام  جهازين حديثين طبيين دات تقنيات متطورة فى العالم   يختص الأول بالتصوير المقطعى  الرقمى والثانى جهاز تصوير للكشف عن سرطان الثدى  مقدم من الحكومة الليبية  .
وقال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام  الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح  ،عقب وصول الجهازين  الطبيين ،إنهما ذات  أهمية كبيرة ،ستساهم في الرفع و التطوير من الخدمات المقدمة للمرضى سواء في تشخيص و متابعة  الحالات و ايضا في الكشف المبكر على سرطان الثدي.
هدا  وستقوم  الشركة الموردة  بتركيب الجهازين بالمركز بسرت  وكدلك  منح دورات متقدمة تدريبية  للأطباء المتخصصين بالمركز  و تقديرا لهذا الدعم المُقدم  و يتقدم جميع العناصر الطبية و الطبية المساعدة بالمركز   لكل  من  ساهم  دعمهم  لمركز سرت لعلاج الأورام و مساهمتهم الفعالة في تطويره و تحسين مستوى خدماته.