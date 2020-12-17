ليبيا
مركز سرت لعلاج الاورام يتسلم أجهزة طبية حديثة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |
17 December, 2020
تسلم مركز سرت لعلاج الأورام جهازين حديثين طبيين دات تقنيات متطورة فى العالم يختص الأول بالتصوير المقطعى الرقمى والثانى جهاز تصوير للكشف عن سرطان الثدى مقدم من الحكومة الليبية .
وقال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح ،عقب وصول الجهازين الطبيين ،إنهما ذات أهمية كبيرة ،ستساهم في الرفع و التطوير من الخدمات المقدمة للمرضى سواء في تشخيص و متابعة الحالات و ايضا في الكشف المبكر على سرطان الثدي.
هدا وستقوم الشركة الموردة بتركيب الجهازين بالمركز بسرت وكدلك منح دورات متقدمة تدريبية للأطباء المتخصصين بالمركز و تقديرا لهذا الدعم المُقدم و يتقدم جميع العناصر الطبية و الطبية المساعدة بالمركز لكل من ساهم دعمهم لمركز سرت لعلاج الأورام و مساهمتهم الفعالة في تطويره و تحسين مستوى خدماته.
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