ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

17 December, 2020

تسلم مركز سرت لعلاج الأورام جهازين حديثين طبيين دات تقنيات متطورة فى العالم يختص الأول بالتصوير المقطعى الرقمى والثانى جهاز تصوير للكشف عن سرطان الثدى مقدم من الحكومة الليبية .

وقال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح ،عقب وصول الجهازين الطبيين ،إنهما ذات أهمية كبيرة ،ستساهم في الرفع و التطوير من الخدمات المقدمة للمرضى سواء في تشخيص و متابعة الحالات و ايضا في الكشف المبكر على سرطان الثدي.

هدا وستقوم الشركة الموردة بتركيب الجهازين بالمركز بسرت وكدلك منح دورات متقدمة تدريبية للأطباء المتخصصين بالمركز و تقديرا لهذا الدعم المُقدم و يتقدم جميع العناصر الطبية و الطبية المساعدة بالمركز لكل من ساهم دعمهم لمركز سرت لعلاج الأورام و مساهمتهم الفعالة في تطويره و تحسين مستوى خدماته.