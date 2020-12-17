بعد اشتباكات دامية.. الداخلية الليبية تدفع بتعزيزات أمنية لطبرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن الوزير إبراهيم بوشناف دفع بدوريات مطقّمة من الإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، لدعم مديرية أمن طبرق للمحافظة على استتباب الأمن بعد ليلة دامية سببها خلاف اجتماعي – إداري بين قبيلتين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي تولت تأمين المقر المتنازع عليه في طبرق بعد استلامه، فيما تولت مديرية أمن طبرق تأمين المقر المتنازع عليه في منطقة كمبوت.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للدعم المركزي تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة، على تعزيز الأمن في المنطقة ومنع حدوث أي احتكاك مجددا بين أطراف النزاع لحين حل الإشكال بالعرف والقانون.

وتشهد مدينة طبرق، منذ صباح اليوم الخميس، حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات اندلعت ليلة أمس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب مصادر صحافية متطابقة، فأن “اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أسفرت عن مقتل شخصين في طبرق إثر نزاع نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف بالحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي، فيما تدخلت قوة تابعة للجيش الليبي للتهدئة“.