‏مندوب حكومة الوفاق لدى اليونسكو: تقصير رسمي وراء عدم إدراج “الكسكسي” ضمن قائمة التراث العالمي

اتهم مندوب حكومة الوفاق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” حافظ الولده، حكومته بالتقصير تجاه إدراج أكلة “الكسكسي” الليبية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.

وأوضح الولده في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” اليوم الخميس، أن عدم إدراج أكلة “الكسكسي” الليبية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي؛ يرجع إلى عدم توقيع ليبيا على اتفاقية صون التراث الثقافي اللا مادّي مع اليونسكو.

وأضاف أن “المندوبية اللييية” قدمت 3 مذكرات إلى مجلس النواب وحكومة الوفاق للتوقيع على الاتفاقية دون أن يتحقق ذلك حتى الآن، وهو ما تسبب في عدم إضافة اسم ليييا كبلدٍ تُحضّر فيه وجبة الكسكسي التراثية، وفق قوله.

وأكد مندوب الوفاق باليونسكو أنه في حال توقيع الاتفاقية فسيتم إدراج الكسكسي اللييي كأكلة تراثية عالمية.

يشار إلى أن منظمة اليونسكو قد اعتمدت أمس الأربعاء “الكسكسي” وجبة تراثية متعددة الجنسيات تعود لدول تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، دون ذكر ليبيا.