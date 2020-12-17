البرغوثي: نجاح المبعوث الجديد مرهون بتجنبه أخطاء البعثة وجديته في حل الأزمة

قال عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، إن نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مرهون بكسب مصداقية الليبيين، من خلال ما سيتخذه من مواقف جدية لحل الأزمة الليبية.

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية أنه في مقدمة هذه المواقف، معالجة الأخطاء التي وقعت بها البعثة الأممية مؤخرا، موضحا أن البعثة دعت في ظل قيادة وليامز 75 شخصية لملتقى الحوار السياسي، وشكلت بهم سلطة موزاية جديدة بالبلاد، مبينا أن أغلب هؤلاء من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، والجميع يعرف أن لهم ارتباطات بأجندات دولية غير وطنية.

وتابع البرغوثي أن البعثة دعت كذلك مزدوجي الجنسية، ومن يقيمون خارج البلاد، أي من ليس لديهم أي تواصل أو خبرة بوطأة المعاناة، التي يعانيها الليبيون اليوم، لافتا إلى أن البعثة تحاول فرض إراداتها على الجميع فيما يتعلق بآليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، على نحو يكرس مبدأ الانقسام بين الأقاليم الليبية بتحديد نسب الاقتراع لكل إقليم.

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