وزيرا خارجية تونس والبرتغال يؤكدان على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الخميس، مع نظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، تطورات الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجرندي أكد خلال اللقاء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا بعيدا عن جميع التدخلات الخارجية مهما كان مصدرها.

وتابع البيان أن الجرندي شدد على أن استقرار ليبيا استقرار لكامل المنطقة، مضيفا أن تونس تبذل قصاري جهدها لمساعدة الليبيين وتيسير الطريق أمامهم للتوصل لحل توافقي نابع من إرادتهم.

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