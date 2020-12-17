«بوشناف»: تعزيز أمني واسع في طبرق لمنع تطور النزاع والخلاف بين قبيلتين

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، إن الإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، أطلقتا الدوريات المطقّمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف؛ لدعم مديرية أمن طبرق في المحافظة على استتباب الأمن بعد ليلة دامية سببها خلاف “اجتماعي – إداري” بين قبيلتين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإن الإدارة العامة للبحث الجنائي، تولت تأمين المقر المتنازع عليه في طبرق بعد استلامه، فيما تولت مديرية أمن طبرق تأمين المقر المتنازع عليه في منطقة كمبوت.

وعززت الإدارة العامة للدعم المركزي، بالتعاون مع القوات المسلحة، الأمن في المنطقة، وتعمل على منع حدوث أي احتكاك مجددا بين أطراف النزاع لحين حل الإشكال بالعرف والقانون.