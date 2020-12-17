وزير العمل: الاتفاق على استئناف التدريب بالمراكز المعتمدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

اتفق وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع رئيس لجنة الوبائيات باللجنة الأستشارية محمد شمبش ورئيس نقابة الشركات والمراكز التدريبية المهنية خالد فضل ومدير مكتب الاعلام والتواصل بالوزارة ربيعة عمار على منح إذن استئناف التدريب بالشركات والمراكز الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من قبل مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، والشركات والمراكز التدريبية المسجلة ضمن نقابة المراكز والشركات التدريبية المهنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن المجتمعون استعرضوا البروتوكول الصحي المقترح من قبل لجنة الوبائيات في العملية التدريبية وجرى الاتفاق على التنسيق بين لجنة الوبائيات ولجنة الطوارئ بوزارة العمل والتأهيل للإشراف على الدورات التدريبية التي تنظمها الجهات التابعة للوزارة.