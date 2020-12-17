المصرف المركزي: تعيين الكيب تم بشكل غير قانوني

أصدر مصرف ليبيا المركزي، رسالة نصيّة إلى رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي عبد اللطيف الكيب ، للتأكيد أن الكيب قد راسل مصرف ليبيا المركزي وتعد مراسلة شخص منتحل للصفة.

ووجّه البيان، الحديث لـالكيب، بأن تكليفه كرئيس للمصرف الخارجي تم بشكل غير قانوني من قبل جمعية عمومية غير شرعية، بالإضافة إلى أنه وجب موافقة محافظ المركزي على ذلك في حال تم تعيين رئيس أو أعضاء ومدير عام للمصرف الخارجي لأنها من جهات تابعة له.

وأكد البيان، أن الكيب تحدث عن إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بروح فريق لإصلاح المصرف الخارجي وهو ما تخالفه الوقائع والأحداث التي أنتجها مجلس الوزراء بتدخله في عمل الخارجي وعرقلة جهود المركزي.

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