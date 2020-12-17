واينر: غالبا ما يتنازع قادة ليبيا حول من يحصل على القطعة الأولى من كعكة الغنائم

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، الخميس إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، تعمل من أجل جعل الليبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن قيام أطراف خارجية باتخاذ القرار نيابة عنهم.

وطالب واينر في تغريدة عبر صفحته بموقل التواصل الاجتماعي”تويتر” الليبيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، مضيفا أن غالبًا ما يتنازع قادة ليبيا حول من يحصل على القطعة الأولى من كعكة الغنائم بدلاً من العمل من أجل حصول الجميع على حصصهم والعمل على زيادة حجم هذه الغنائم لمصلحة ليبيا.

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