مركز سرت لعلاج الأورام يتسلم أجهزة حديثة لأول مرة‎

تسلّم مركز سرت لعلاج الأورام جهازين طبيين حديثين مزوّدين بتقنيات متطورة في العالم، يختص الأول بالتصوير المقطعي الرقمي، والثاني جهاز تصوير للكشف عن سرطان الثدي مقدم من الحكومة الليبية.

وقال مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، عقب وصول الجهازين الطبيين، أنهما مهمين باعتبارهما حديثان ويقدر ثمنهما بملايين الدنانير.

وأوضح أنه تم أستلام جهاز تصوير مقطعي CT scan وجهاز تصوير الثدي الماموجرام Mammography .

ووفق بيان للمركز، فإن الجهازين الحديثين الذين يصلان لأول مرة إلى المركز سيساهمان في رفع وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى سواء في تشخيص ومتابعة الحالات وايضا في الكشف المبكر على سرطان الثدي.

وستقوم الشركة الموردة بتركيب الجهازين في مركز سرت، ومنح دورات متقدمة تدريبية للأطباء المتخصصين بالمركز.

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