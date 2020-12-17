المشيشي يشكر إيطاليا بعد إطلاق سراح بحارة بينهم تونسيون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت الحكومة الايطالية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعرب عن شكره لنظيره الايطالي جوزيبي كونتي بشأن الإجراء الذي أدى إلى الإفراج اليوم عن البحارة المحتجزين في شرق ليبيا، بينهم مواطنون تونسيون.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي الحكومتين الايطالية والتونسية، استعرضت الشراكة بين البلدين والتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحسب وكالة آكي.

وجرى الإفراج عن الصيادين، الذي احتجزتهم السلطات في بنغازي منذ بداية سبتمبر الماضي، في أعقاب لقاء جرى في وقت سابق اليوم الخميس بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر بمدينة بنغازي.

الصيادون الـ18، ثمانية منهم يحملون الجنسية الايطالية وست التونسية إضافة إلى إندونيسيين اثنين وسنغاليين، كانوا على متن زورقي صيد لبلدة ماتزارا ديل فاللو الصقلية، اعترضتهم دوريات بحرية تابعة للجيش الوطني أثناء رحلة صيد قبالة المياه الليبية.