مفوضية اللاجئين: إعادة 126 مهاجرا بينهم 8 نساء وطفلين إلى ليبيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، عودة 126 مهاجرا بينهم 8 نساء وطفلين إلى ليبيا بعد اعتراض قاربهم في البحر.

وأوضحت المفوضية، أن لجنة الإنقاذ الدولية كانت حاضرة في نقطة النزول وقدمت المياه والبطانيات ومجموعات النظافة والمساعدة الطبية لجميع الناجين الذين تم إرسالهم جميعهم للاحتجاز.

كما جددت المفوضية، التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمن لنزل اللاجئين وأنه لا ينبغي معاقبة الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية بالسجن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24