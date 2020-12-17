شركة الكهرباء: انفجار بمحطة المهدية بسبها وخروجها عن العمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة المهدية بسبها (بجانب جزيرة الحرس البلدي) لعمل تخريبي أدى إلى انفجار كبير وخروج المحطة عن العمل وحدوث تشققات كبيرة بالمبنى وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المهدية بمدينة سبها فجر اليوم الخميس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنه جرىالاتفاق على تغذية المنطقة من مصادر بديلة إلى حين صيانة المحطة مبينة أن فرق الصيانة قامت باستئناف العمل مباشرة في محاولة لإرجاع التغذية للمنطقة .

وشددت الشركة على أن الشبكة العامة للكهرباء تتعرض لاعتداءات يومية في وقت تعاني فيه الشركة من نقص شديد في المواد خلال هذه الفترة .