«خارجية الوفاق»: اللجنة «الليبية- الإيطالية» تعمل على مشكلة الديون واستئناف الرحلات الجوية

قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، إن اللجنة الفنية «الليبية-الإيطالية» المشتركة أعلنت البدء في الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي في ربيع 2021.

وأضافت «خارجية الوفاق»، في بيان لها نقلتها وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، أن اللجنة «الليبية- الإيطالية»، أنها تعمل على حل مشكلة الديون المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية، على حد تعبيرها.

ولفتت اللجنة الفنية «الليبية- الإيطالية» أنها تناقش إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وروما، بحسب بيان خارجية الوفاق.