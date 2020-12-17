انفجار بمحطة كهرباء بمنطقة المهدية في سبها جراء عمل تخريبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، عن وقوع انفجار كبير بمحطة كهرباء بمنطقة المهدية في مدينة سبها جراء «عمل تخريبي» ما أدى إلى خروجها عن العمل وحدوث تشققات كبيرة بالمبنى وانقطاع التيار عن المنطقة منذ فجر اليوم.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «عمل تخريبي بمدينة سبها طال محطة m1 المهدية بجانب جزيرة الحرس البلدي أدى إلى انفجار كبير وخروج المحطة عن العمل وحدوث تشققات كبيرة بالمبنى وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المهدية بمدينة سبها فجر اليوم الخميس».

واعتبر الشركة أن الحادث يأتي استمرارا لمسلسل «الاعتداءات على مكونات الشبكة العامة للكهرباء»، مؤكدة انتقال أطقمها فور وصول البلاغ «إلى موقع المحطة بمدينة سبها بدوائر التوزيع والتحكم وهم المهندس علي اسبيعي والمهندس سالم سعد والمهندس عبدالحفيظ نصر والمهندس علي مسعود والمهندس جمال الطيب».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء «الاتفاق على تغدية المنطقة من مصادر بديلة إلى حين صيانة المحطة»، مشيرة إلى أن «فرق الصيانة قامت باستئناف العمل مباشرة في محاولة لإرجاع التغذية للمنطقة».

ونوهت الشركة إلى «أن ما يحدث من اعتداءات وأعمال تخريبية على الشبكة العامة للكهرباء أصبح بشكل يومي ومتكرر في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من نقص شديد في المواد خلال هذه الفترة».

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