السفير الألماني: الشباب الليبي هم الأمل والمستقبل بالنسبة لبلادهم

التقي أمس الأول الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، السفير الألماني أوليفر أوفتشا بعدد من الشباب الليبين من جميع أنحاء ليبيا، بحسب بيان اليوم الخميس للسفارة الألمانية على حسابها بموقع “فيسبوك”.

أضاف بيان “السفارة” أنه: “تم الحوار حول دور الشباب في المصالحة الوطنية و مشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي فهم يمثلون ما يزيد عن 60% من عدد السكان في ليبيا”.

ووفقاً لبيان “السفارة الألمانية”: “أكد السفير علي دور الشباب المهم وكونهم الأمل و المستقبل بالنسبة لليبيا، وتضمنت آراء الشباب أهمية العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية و التنمية الاقتصادية” وفق ما جاء في البيان.