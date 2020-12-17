إصابة مهندس أثناء صيانة محول كهرباء في الجفرة

أصيب أحد مهندسي الكهرباء أثناء صيانة أحد المحولات في منطقة الجفرة وسط ليبيا, أمس الأربعاء، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تعرض المهندس علي بشير أونيس الصغير مدير دائرة الجهد المتوسط الجفرة التابع لإدارة شبكات الجهد المتوسط الجنوبية لإصابة عمل يوم الأربعاء أثناء صيانة محول جهد 11/66 سعة 20 ميجا فولت أمبير».

وأضافت الشركة أن المهندس علي بشير أونيس الصغير «نقل على إثرها لإحدى المصحات لتلقي العلاج، حيث أجريت له عملية جراحية اليوم الخميس»، مؤكدة أنه «الآن بصحة جيدة».

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