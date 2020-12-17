ليبيا الان

بنغازي.. افتتاح “بيت الكيخيا” التاريخي بعد صيانته

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بنغازي افتتاح بيت الكيخيا بعد ترميمه حيث يعد البيت شاهداً على أحداث تاريخية مؤرشفة وموثقة في المدينة، قبل أن يتحول إلى بيت ثقافي مخصص للمعرفة ليكون نبراسا لمدينة عرفت بتمدنها وعشقها للثقافة.

وتم الافتتاح بحضور أعضاء من مجلس النواب ورئيس هيئة الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية وممثل عن المصلحة العامة للآثار ومدير عام جهاز المدن التاريخية ومسؤول برامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ، وسط أجواء وصفت بالرائعة وبحضور كثيف من الشرائح النخبوية .

ومشروع صيانة بيت الكيخيا ممول عن طريق برنامج الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بإشراف مكتب المشروعات ببلدية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك