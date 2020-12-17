بنغازي.. افتتاح “بيت الكيخيا” التاريخي بعد صيانته

شهدت مدينة بنغازي افتتاح بيت الكيخيا بعد ترميمه حيث يعد البيت شاهداً على أحداث تاريخية مؤرشفة وموثقة في المدينة، قبل أن يتحول إلى بيت ثقافي مخصص للمعرفة ليكون نبراسا لمدينة عرفت بتمدنها وعشقها للثقافة.

وتم الافتتاح بحضور أعضاء من مجلس النواب ورئيس هيئة الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية وممثل عن المصلحة العامة للآثار ومدير عام جهاز المدن التاريخية ومسؤول برامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ، وسط أجواء وصفت بالرائعة وبحضور كثيف من الشرائح النخبوية .

ومشروع صيانة بيت الكيخيا ممول عن طريق برنامج الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بإشراف مكتب المشروعات ببلدية.

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