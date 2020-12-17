ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 December, 2020

قال وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، إدريس الشريف ،الخميس ،إن تحديد سعر الصرف جاء بعدما وصلت أسعار الدولار مقابل الدينار إلى أرقام قياسية في السوق السوداء.

وأوضح الشريف، أن قرار تحديد سعر الصرف أدى لتثبيت السعر بالنسبة لوحدة حقوق السحب الخاصة ما يعد مشكلة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع إعلان سعر تجاري يتم البيع به على أن يبقى السعر الرسمي تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة على ما هو عليه.

و أكد الشريف أنه كان بإمكان البنك المركزي ،التخفيض التدريجي للسعر التجاري المعلن شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى السعر المطلوب ،مشيرا أن ذلك يرجع لاتباع المصرف المركزي للسياسة الكمية خلال السنوات الماضية.