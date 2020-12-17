مطالبات بتحسين الوضع الراهن لمنفذ رأس جدير

في إطار التشاور والتباحث في القضايا الهامة والوضع الأمني وأزمة الوقود، عقد في صالة الاجتماعات باللجنة التسييرية لبلدية الجميل اجتماع ضم عمداء البلديات وآمر معبر راس جدير ومدراء مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

وتمحور الاجتماع حول الوضع الراهن لمنفذ رأس جدير ودور البلديات ومديريات الأمن في دعم المنفذ وأزمة الوقود واختبار PCR نتيجة فتح المنفذ وما يستجد من أعمال .

وبعد سلسلة من المناقشات والملاحظات والردود خرج الاجتماع بعدة توصيات منها، المطالبة من وزارة الداخلية الاضطلاع بمهامها بشأن وضع الإجراءات التنفيذية لمشكلة التهريب، وإعادة المطالبة بتشكيل الغرفة الأمنية لمديريات المنطقة الغربية، وإعادة النظر في البروتوكول الموقع مع الدولة التونسية بشأن اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية.

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