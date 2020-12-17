«عدل الوفاق»: الإفراج عن زوجات مقاتلي «داعش» وترحيلهم إلى «غانا»

أفرجت حكومة الوفاق، عن زوجات وأطفال مقاتلي داعش ممن كانوا في سجونها منذ 2017، وذكر بيان لـ”عدل الوفاق”، أنه: “تم اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 بمقر جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بطرابلس، ترحيل عدد (11) نزيلا عبر مطار امعيتقية الدولي وهم عدد من النساء وأطفالهن من الجنسية الغانية اللائي كن ضحية تنظيم الدولة الإجرامي الذي تم القضاء عليه من قبل قوات البنيان المرصوص عام 2017، وذلك من قبل فريق العمل المشكل بقرار من وزير العدل رقم ( 930 ) لسنة 2020 بتولي متابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه من النيابة العامة من النزيلات من جنسيات مختلفة و المودعات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل” وفق قولهم.

أضاف البيان: “حضر مراسم إجراءات الترحيل السفير الغاني المعتمد لدى ليبيا رفقة عدد من أعضاء السفارة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالجهاز ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل “النساء” ورئيس وأعضاء فريق عمل إجراءات الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي” .

وبحسب البيان، أشاد السفير الغاني في تصريح له بالدعم اللامحدود للوصول لهذا اليوم الذي تم فيه تسليم رعايهم وهن بكامل صحتهن مع أطفالهن، مثمنا الجهود الكريمة والتسهيلات السخية التي قام بها وزير العدل في هذا الشأن المتعلقة بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية طيلة وجودهن بمقر المؤسسة الاصلاحية، مؤكدا أن هذه المناسبة هي فاتحة لمزيد من آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، وفق تعبيره.