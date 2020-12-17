الاتفاق على بدء أعمال إنشاء الطريق الساحلي السريع ربيع 2021

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، مساء اليوم الخميس، اتفاق اللجنة الفنية الليبية – الإيطالية المشتركة على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي ربيع سنة 2021.

وقال القبلاوي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” إنه تم التأكيد على حل مشكلة الديون المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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يشار أنه وقع تأجيل تنفيذ مشروع إنشاء الطريق الساحلي الرابط بين امساعد عند الحدود مع مصر شرقا ورأس اجدير عند الحدود مع تونس غربا لأكثر من مرة منذ أكثر من عشر سنوات.