السفير الألماني يحاور عدد من الشباب الليبيين حول دورهم في المصالحة الوطنية

حاور سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عدد من الشباب الليبيين «حول دور الشباب في المصالح الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي».

وأشارت السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن لقاء السفير أوليفر أوفتشا والشباب الليبيين جرى يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي.

وقالت السفارة «تم الحوار حول دور الشباب في المصالحة الوطنية ومشاركتهم في تشكيل المستقبل الليبي فهم يمثلون ما يزيد عن 60% من عدد السكان في ليبيا».

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا أويفر أوفتشا من جهته «على دور الشباب المهم وكونهم الأمل والمستقبل بالنسبة لليبيا».

وأوضحت السفارة الألمانية أن «آراء الشباب تضمنت أهمية العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية».

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