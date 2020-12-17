وزير الدفاع المغربي: ندعم الجهود الأممية من أجل استقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية

أعلن وزير الدفاع المغربي، عبداللطيف لوديي، دعم المملكة المغربية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ من أجل استقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.

جاء هذا في كلمة له ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي لمبادرة 5+5 ، والتي تضمّ في عضويتها، دول البحر المتوسط في قارتي أفريقيا وأوروبا، بحضور ليبيا، حيث جدّدت الدول الأعضاء في مبادرة الدفاع 5 +5 خلال الاجتماع الـ 16، تأكيدها على تعزيز التعاون الأمني في منطقة غرب المتوسط ومعالجة المخاوف المشتركة في مجال الدفاع.

يذكر أن المغرب استضاف محادثات في طنجة خلال الفترة ما بين 23 و28 من شهر نوفمبر الماضي، شارك فيها 123 نائبًا من مجلس النواب الليبي؛ بهدف العمل على إنهاء الأزمة الليبية.

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