الصيادون الإيطاليون يحتفلون بالإفراج عنهم بعد احتجاز لمدة 108 أيام في ليبيا

احتفل الصيادون الإيطاليون المفرج عنهم، اليوم الخميس، بعد احتجازهم لمدة 108 أيام في ليبيا بتهمة دخولهم المياه الإقليمية الليبية مطلع سبتمبر الماضي.

وعبر الصيادون عن فرحتهم بالإفراج عنهم وقالوا إنهم ولدوا من جديد بعد ثلاثة أشهر سوداء، فيما قالت زوجة أحد الصيادين أنها على متن السفينة العائدة إلى إيطاليا وتشعر بفرحة كبيرة وأنها كانت تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن الصيادين.

وكانت عائلات الصيادين الذين ينتظرون في مازارا ديل فالو الإفراج عن الصيادين قد أعلنوا في وقت سابق اليوم الخميس، أنهم كانوا ينتظرون هدية عيد الميلاد.

من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن في وقت سابق ، الخميس، أنه تم اطلاق سراح الصيادين المحتجزين منذ 108 يوم في ليبيا

وكان جوزيبى كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، ووزير خارجيته، لويغي دي مايو، قد وصلا، اليوم الخميس، إلي مدينة بنغازي، لبحث أزمة الصيادين المحتجزين.

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