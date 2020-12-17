غوقة : أمريكا تدير الأزمة الليبية بعد تراجع دور إيطاليا و فرنسا

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا عبد الحفيظ غوقة، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير ملف الأزمة الليبية ، مشيرا إلى تضاؤل الدور الإيطالي و الفرنسي .

و زعم غوقة في مداخلة تلفزيونية رصدتها ليبيا 24، أن السفير الأمريكي استطاع أن يعيد الحياة إلى الاتفاق السياسي بمساراته المختلفة، مشيرا إلى أن إيطاليا لم يعد لها دور كبير في مسألة الحوار السياسي لأن الأزمة الليبية على مدى السنوات الماضية بيد الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا، ولكن الدولتين فشلتا في إحداث اختراق في الأزمة.

وأضاف غوقة أن زيارة كونتي إلى الرجمة ليس لها أي تداعيات أكثر من إطلاق سراح الصيادين المحتجزين منذ أشهر ، لافتا إلى أن إيطاليا إحدى الدول المنخرطة في الأزمة الليبية ولها قاعدة في غرب البلاد، مشيرا إلى أن إيطاليا من ضمن الدول التي تعرقل تسوية الأزمة السياسية الليبية.

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