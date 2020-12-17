دريجة: عقبات كثيرة تلي قرار تعديل سعر الصرف

أكد رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، وجود عقبات كثيرة تلي قرار تعديل سعر الصرف والتي ستمكن في حال تجاوزها من تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح دريجة، أن توحيد الميزانية وترشيد مصروفات الحكومة وتفعيل أدوات الحكم المحلي لتقديم الخدمات الأساسية على مستوى البلديات بعيداً عن المركزية هو العقبة التالية لسعر الصرف والتي ستحسن من الوضع الاقتصادي والسياسي أكثر.

يشار إلى أنه كان المصرف المركزي قرر أمس الأربعاء تعديل سعر صرف الدينار بدلا من 1.40 ليصبح 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد، بينما سيتم العمل بالسعر الجديد في 13 يناير من العام القادم.

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