الغرياني: باشاغا ليس وافى لأصدقائنا الأتراك وهذا مناف للخلق والدين الإسلامي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، إن حكومة الوفاق ووزراءها منشغلة عن قضايا الوطن وعما ينصلح به أمره.

الغرياني اعتبر – خلال البرنامج الأسبوعي “الإسلام والحياة” على قناة التناصح الداعم للجماعات الإرهابية – أن زيارة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى فرنسا التي وصفها بـ”البلد العدو” بحثًا عن دعمها لتولي المناصب، بمثابة خذلان للحليف التركي الذي ساندهم وقت الشدة، على حد تعبيره.

وأضاف “الآن عندما نتحزب ونعطي ظهرنا لتركيا، ونولي وجهنا لفرنسا، يعني أننا لسنا أوفياء لأصدقائنا الأتراك، وهذا مناف للخلق والدين الإسلامي، لأننا عند الشدة لم نجد إلا تركيا، في حين كانت فرنسا تقاتل ومتورطة مع حفتر بجنودها وأموالها ودعمها الدولي والعسكري بكل ما تملك”.

وفي محاولة لمداراة مساعيه للحصول على الدعم الدولي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، أعلنت داخلية الوفاق الشهر الماضي، أن باشاغا زار فرنسا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما أعلن باشاغا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إدميا الفرنسية المتخصصة في حلول الهوية الرقمية، وذلك لتطوير نظام بايومتري آمن، وصحي؛ لتحديد الهوية باستخدام بصمات الوجه والعيون والأصابع؛ لاستخدامها في أغراض أمنية ومدنية، زاعمًا أنها ستُمكن من تأمين الانتخابات ومنع التزوير.